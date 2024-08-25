重慶加強警示教育推動以案促改促治

資料圖：重慶（圖源：新華社） 中評社北京8月25日電／據中央紀委國家監委網站報導，“況照笙從收受禮金、禮品，接受可能影響公正執行公務的宴請開始，到後來甘於被‘圍獵’，破紀破法，導致人生偏航……”近日，在重慶市綦江區紀委監委督導下，一場以該市綦江交通實業公司原黨委書記、董事長況照笙嚴重違紀違法案件為典型案例的警示教育會在綦江區召開。該公司相關負責人分別從以案說德、以案說紀、以案說法、以案說責的角度，對況照笙案背後的思想根源、墮落軌跡逐一分析，以身邊案警示教育身邊人。



今年以來，重慶市紀檢監察機關深入學習貫徹習近平總書記關於全面加強黨的紀律建設的重要論述和考察重慶重要講話重要指示精神，以警示教育為抓手，扎實開展黨紀學習教育，深入挖掘警示教育資源，持續深化以案說德、以案說紀、以案說法、以案說責，推動以案促學、以案促改、以案促治，引導黨員幹部真正把紀律規矩轉化為政治自覺、思想自覺、行動自覺，推動全面從嚴治黨向縱深發展。



用好身邊人身邊事，增強警示教育針對性



“身邊的典型案例是最鮮活的‘教科書’，也是最有效的‘清醒劑’。”近日，渝中區委主要負責同志在參觀重慶市黨風廉政教育基地時表示，將對照違紀案例全方位檢視反思，以警示教育為契機，把紀律建設不斷引向深入。



此前，重慶市委黨紀學習教育警示教育會召開，通過組織參觀市黨風廉政教育基地、觀看警示教育片、上紀律黨課，深入開展以案說德、以案說紀、以案說法、以案說責，促進黨員幹部真正做到學紀、知紀、明紀、守紀。



為在黨紀學習教育中切實開展好警示教育，重慶市紀委監委對市黨風廉政教育基地進行升級，結合新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》，深入挖掘全市警示教育資源，充分運用典型案例和身邊人身邊事，更新違紀違法典型案例44個。近期，該基地完成升級，不少黨員幹部到此接受教育，觀看全面從嚴治黨進展成效展、近距離感受違紀違法幹部懺悔……自恢復開放以來，該基地已接待430家單位17595人次。



“警示教育要在針對性上下功夫，做到精準滴灌，增強震懾力。”重慶市紀委監委有關負責同志介紹，在升級市黨風廉政教育基地基礎上，該市還選取近年來全市查處的覆蓋黨政機關、國企、高校、村社等領域的39起典型案例拍攝製作警示教育片，分層分類開展警示教育，持續釋放執紀執法必嚴的強烈信號。

