中評社北京8月25日電／網評：當務之急要培養臨床研究人才



來源：大公報 作者：水志偉、劉宇陽、黎彤



去年施政報告出台一系列關於建立藥物註冊機構的措施後，特區政府在這一年內已達成了三個重要的里程碑。



首先，以觀察員身份加入“國際醫藥法規協調會議”，助本地行業熟悉國際標準，為長遠獲得國際認證鋪路；第二，實施全新的“1＋”新藥審批機制，針對治療嚴重或罕見疾病的新藥，在本地臨床數據支持等條件下，僅提交一個（而非原先兩個）海外審批即可在香港註冊使用，不僅能加快新藥註冊速度，亦能逐步建立香港單獨審批藥物的制度；第三，衛生署成立“香港藥物及醫療器械監督管理中心”籌備辦公室，為正式建立“藥械監管中心”提出建議和步驟，並為重整和加強藥械及技術監管及審批制度作研究。



筆者認為，為了支撐香港醫療衛生產業的長遠發展，政府要把培育臨床研究人才視為當務之急。在特區政府的帶領下，各院校積極部署，透過創新醫學課程模式，廣納人才的同時，培養更多具有研究思維的醫護人員。



醫務衛生局局局長盧寵茂近日表明，積極考慮建立第三間醫學院，政府亦已接獲香港科技大學相關提案。科技大學校長葉玉如曾指出，構想中的醫學院將採用“醫工結合”的定位，供不同學科背景的人才在完成學士學位後，以“第二學位”繼續進修醫學。

