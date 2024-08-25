中評社北京8月25日電／網評：“雙一流”大學人才為港注入新活力



來源：大公報 作者：薛博然



財政司司長陳茂波表示，二十屆三中全會通過的《決定》，明確指出香港需發揮“一國兩制”制度優勢，鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，同時致力於打造國際高端人才集聚高地。他強調，香港要緊抓機遇，積極融入國家發展大局，在推動中國式現代化的進程中實現更快更好的發展。



與此同時，政務司司長陳國基也表示，特區政府正積極研究優化“高才通”計劃，以期吸引更多多元化人才來港發展。目前，“高才通”計劃主要面向世界百強大學學士學位獲得者。未來或將考慮將申請範圍擴展至某些雖未列入百強但特定學科口碑良好的大學畢業生，以及整體學術水準高的大學畢業生。



近日國家教育部亦公布第二批“國優計劃”試點高校名單，重點為中小學培養高素質科學類課程教師。香港大學、香港中文大學兩所香港地區高校入選，這亦是香港高校首次加入“國優計劃”試點。教育部鼓勵內地與香港“國優計劃”研究生跨校學習、交流，重點支持內地“國優計劃”研究生赴香港學習教師教育課程，在香港進行教育實踐；鼓勵內地在香港學習教師教育課程的“國優計劃”研究生留在香港任教，支持香港試點高校的“國優計劃”研究生免試認定並到內地任教。計劃支持“雙一流”（一流大學和一流學科）建設高校為中小學培養研究生層次優秀教師，首批試點支持北京大學、清華大學、復旦大學、上海交通大學以及6所部屬師範大學等共30所“雙一流”建設高校承擔培養任務。



一系列政策動向為香港的人才引進策略注入了新的活力。特別是有關內地“雙一流”大學畢業生有望被納入香港“高才通”招聘合格名單的消息，引起了廣泛關注。筆者對此深表贊同，這一政策的調整體現了香港對人才的廣泛需求和吸納決心。目前，可申請“高才通”的合資格內地大學合共13間，只占整體合資格185間世界大學約7%。未來政策放寬後，必將為更多內地優秀學子提供赴港發展的寶貴機會。

