俄烏交換被俘人員　烏稱俄轟炸機襲擊烏南部

（圖源：央視新聞客戶端） 中評社北京8月25日電／據新華社報導，俄羅斯與烏克蘭24日在阿聯酋斡旋下交換被俘人員，雙方各向對方移交115名被俘軍人。烏空軍24日在社交媒體發文稱，23日深夜至24日凌晨，俄軍出動圖－22M3遠程轟炸機襲擊烏克蘭南部，發射了4枚巡航導彈。



俄武裝力量軍事政治總局副局長阿勞季諾夫24日說，俄軍正在繼續打擊庫爾斯克方向的烏軍。他表示，俄軍又收復該州一處居民點。



俄庫爾斯克州代理州長斯米爾諾夫24日在社交媒體發文說，從23日深夜至24日上午，俄軍在庫爾斯克州上空累計擊落7枚烏克蘭導彈。



俄別爾哥羅德州州長格拉德科夫24日在社交媒體發文說，過去24小時，該州30多處居民點遭到烏軍火炮和無人機襲擊，造成5名平民受傷，多處住宅和大量車輛受損。



烏克蘭武裝力量總參謀部24日在社交媒體通報說，過去24小時，烏方與俄方共發生149次戰鬥，其中約三分之一發生在頓涅茨克地區的波克羅夫斯克方向。烏軍總參謀部還表示，烏軍在哈爾科夫、庫皮揚斯克、克拉馬托爾斯克、波克羅夫斯克等多個方向擊退了俄軍，並繼續在庫爾斯克方向作戰。



烏總統澤連斯基24日簽署了關於批准《國際刑事法院羅馬規約》的法律。