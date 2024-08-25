海峽兩岸動漫配音大賽結果揭曉

中評社北京8月25日電／據新華社報導，第二屆海峽兩岸動漫配音大賽頒獎典禮23日晚在廈門大學翔安校區舉辦，150餘位兩岸嘉賓和青年出席。台灣33個參賽團隊和個人斬獲二等獎、三等獎及最佳創意獎等多個獎項。



本次大賽自6月份啟動，通過線上發布、征集、評選等環節，共收到來自兩岸200多所高校和100多家配音社團、聲音工作室選送的3162部參賽作品，其中台灣參賽作品587部。大賽邀請了兩岸配音行業專家、導演和演員擔任評委。經過專業評選，最終有160組兩岸選手入圍決賽，評選出大賽一等獎1組、二等獎4組、三等獎6組等獎項。



頒獎典禮現場，兩岸選手同台演出多部優秀配音作品，在聲音娛樂中增進情感共鳴，感受親切互動的氛圍。現場還舉辦了兩岸配音人才交流計劃簽約儀式，為有志於配音創作的兩岸青年提供更多創作、研學機會。



來自大陸的沈飛和來自台灣的陳巧孟因配音認識已有多年，借本次頒獎典禮，終於在大陸見面，兩人還為對方精心挑選了自己家鄉的禮物。



“我是杭州人，準備了我們那邊的絲巾，百年老店的扇子，還有西湖龍井等。她帶來了台灣的牛軋糖和魚鬆等美食作為伴手禮。”沈飛表示，兩人之後還會有更多配音合作與交流，“我們約好了，以後她會來杭州找我玩，我也會去台灣找她玩”。



台灣銘傳大學客座教授洪孟啟表示，影音時代已經到來，而影音文化裡最需要的是相互合作，“同為炎黃子孫，鼓勵台灣青年向大陸學習、發展，兩岸青年攜手合作，共維兩岸和平，同創民族榮耀”。



本次大賽由中國電視藝術家協會指導，廈門市翔安區人民政府和廈門外圖集團共同主辦。