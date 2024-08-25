Telegram創辦人兼行政總裁在法國被捕

中評社香港8月25日電／法國傳媒報導，加密即時通訊軟件Telegram創辦人兼行政總裁杜羅夫在法國被捕。



報導說，39歲的杜羅夫當地星期六晚，乘坐私人飛機從阿塞拜疆飛抵巴黎以北一個機場後被拘留。調查的重點在於Telegram 上缺乏管理員，警方認為這種情況讓犯罪活動在這個通訊平台上肆意橫行。



法新社引述不具名的官員說，他涉嫌觸犯與Telegram有關的罪行。預料他將於當地星期日出庭。



香港電台引述報導，接近案件的消息人士稱，法國負責防止未成年人遭受暴力的機構之前向杜羅夫發出拘捕令。涉嫌的罪行包括欺詐、販毒、網絡欺凌、有組織犯罪和宣傳恐怖主義。杜羅夫涉嫌未有採取行動遏止犯罪分子使用通訊平台。



杜羅夫在俄羅斯出生，他拒絕俄羅斯政府要求關閉其VK 社交平台上的反對派社群後，2014 年離開俄羅斯，他之後把VK出售。俄羅斯和法國傳媒報導，杜羅夫2021年成為法國公民。福布斯估計，杜羅夫的財富達155億美元。



路透社報導，總部已遷往杜拜的Telegram，目前有9億活躍用戶，在俄羅斯、烏克蘭和前蘇聯各共和國很有影響力，成為俄烏戰爭的重要資訊來源，被莫斯科和基輔官員大量使用。一些分析人士稱該應用程式成為俄烏戰爭的“虛擬戰場”。



杜羅夫曾表示，一些政府試圖向他施壓，但Telegram應保持“中立平台”，而不是“地緣政治的參與者”。