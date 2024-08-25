甘肅健全風腐同查同治機制　堅決斬斷利益鏈

資料圖：在甘肅隴南（圖源：新華社） 中評社北京8月25日電／據中央紀委國家監委網站報導，日前，甘肅省紀委監委公開通報5起違反中央八項規定精神典型問題，省農村信用社聯合社原副主任康欣違規收受禮金禮品、接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊安排等問題是其中之一。



二十屆中央紀委三次全會強調，健全風腐同查同治工作機制，既“由風查腐”，又“由腐糾風”。甘肅省紀檢監察機關深挖不正之風背後的請托辦事、利益輸送等腐敗問題，細查腐敗背後的享樂奢靡等作風問題，推動風腐問題一體發現、一體查處、一體治理。



“通過剖析近年來查處的違紀違法案件發現，許多被查處的黨員幹部往往是由作風不正而走向歧途，最終一步步滑向腐敗的深淵。因此，必須以制度建設保障風腐同查同治落到實處。”甘肅省紀委監委黨風政風監督室負責同志表示。



在深入研究相關典型案例的基礎上，甘肅省紀委監委釐清風腐一體、同根同源、由風及腐、風腐交織的特點規律，日前出台《甘肅省紀委監委機關風腐同查同審同析同治工作機制（試行）》，明確在線索處置、初步核實、審查調查工作中，同步深挖細查風腐勾連問題，力求雙向突破，確保查深查透。



在查糾作風問題時，甘肅省紀委監委明確需要研判三類情況循風挖腐，即深入研判作風問題類型及其與腐敗問題的關聯特徵、勾連方式；被反映對象（被審查調查人）崗位職權、工作生活作風、以往問題線索及處置情況；所在單位（部門、系統、地區）政治生態、選人用人等情況，著力從問題類型、對象特徵、所處環境等3個維度排查背後存在的腐敗問題。同時，在具體實踐中堅持凡查腐敗必挖“四風”，在查清腐敗案件的同時，通過研判案件與作風問題高度關聯特徵、復盤被審查調查人蛻化變質過程、排查其他涉案人員問題線索、掌握所在單位（部門、系統、地區）政治生態尤其是作風建設等方面情況，倒查腐敗問題中隱藏的作風問題。



堅持問題導向，準確把握風腐同源、由風及腐的特徵規律。今年4月，甘肅省紀委監委部署在全省開展違規吃喝違規旅遊專項整治，嚴查“吃公函”“吃食堂”“吃老板”“吃下級”以及公款旅遊、違規接受他人安排旅遊等問題，常態長效落實中央八項規定精神，推動作風建設走深走實。

