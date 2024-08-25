新型儲能成重慶電力保供“新力量”

中評社北京8月25日電／據新華社報導，近期，重慶連續高溫晴熱，用電負荷快速攀升。8月23日，重慶統調電網最大負荷達2816萬千瓦，再創歷史新高。面對高溫考驗，重慶煤電、燃機等各類電源火力全開、“滿格”供應。記者從重慶市能源局獲悉，與往年不同，新型儲能成為重慶電力保供“新力量”。目前重慶電網側儲能項目裝機規模達140萬千瓦，堪比一座大型火電站，新增電力頂峰能力140萬千瓦。



記者瞭解到，重慶是西部唯一的電力受端省份，電力供應長期處於緊平衡狀態，加之用電呈峰穀差大的特徵，儲能需求巨大。近年來，重慶積極布局儲能項目，電力系統靈活調節能力有效提高，並在迎峰度夏電力負荷較大時發揮重要“削峰”作用。



重慶市能源局局長王祖勛介紹，新型儲能被譽為“超級充電寶”，具有建設快、投資小、占地面積少、充放電靈活等優點。重慶自2023年以來謀劃建設了一批新型儲能項目，現已建成13個電網側儲能項目，合計規模達140萬千瓦，新增電力頂峰能力140萬千瓦、網內移峰填穀能力280萬千瓦，有效提升了全市電力保障能力。



“起調！”近日，兩江新區龍盛儲能電站值班站長廖恒下達調度指令，84個電池倉內儲存的電能反送至雙溪220千伏變電站，在新增15萬千瓦電力供給後，該片區電力供應壓力瞬間得到緩解。項目運營中心負責人李鬆嶺介紹，作為重慶主城區最大的儲能電站，龍盛儲能電站已於7月底全部投運。電站每天可實現兩次充放電，最多能放電60萬千瓦時，可滿足10萬戶家庭一天的用電需求。



23日凌晨，在黔江區正陽工業園，協鑫集團青杠儲能電站正為電池倉充電，20個電池倉僅用2個多小時就全部充滿。國網黔江供電公司負責人黃華勇說，渝東南地區風電資源豐富，風電主要在夜間發電，但該時段用電負荷並不高；而處於用電高峰的白天和傍晚，風電又很難出力發電。該儲能電站經過“騰轉挪移”，在夜間存儲了消納不完的風電，白天又將電放出輸送到城區消納，既增強了電力供給能力，又促進了當地新能源開發。



此外，記者還瞭解到，為進一步提升重慶迎峰度夏電力保供能力，推動電力資源優化配置、高效利用，促進重慶能源綠色低碳轉型，重慶市虛擬電廠7月正式上線運行。該虛擬電廠能將數量多、分布廣、單體規模小的需求側資源“化零為整、聚沙成塔”，通過聚合的方式納入全市虛擬電廠統籌調度，提升重慶電力調度能力，豐富迎峰度夏電力保供手段。據悉，重慶市虛擬電廠已於近日正式參與迎峰度夏電力保供需求響應，實現最大壓降負荷9.12萬千瓦。