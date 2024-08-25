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汽車以舊換新信息平台註冊用戶數超110萬
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2024-08-25 15:39:29
中評社北京8月25日電／據新華社報導，記者23日從商務部瞭解到，截至8月23日，汽車以舊換新信息平台累計登記註冊用戶數超110萬，收到汽車報廢更新補貼申請突破70萬份，單日新增超1萬份，呈現加快增長態勢。
消費品以舊換新相關政策實施以來逐步顯效。1至7月，全國報廢汽車回收350.9萬輛，同比增長37.4%，其中5月、6月、7月同比分別增長55.6%、72.9%和93.7%。
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