汽車以舊換新信息平台註冊用戶數超110萬

中評社北京8月25日電／據新華社報導，記者23日從商務部瞭解到，截至8月23日，汽車以舊換新信息平台累計登記註冊用戶數超110萬，收到汽車報廢更新補貼申請突破70萬份，單日新增超1萬份，呈現加快增長態勢。



消費品以舊換新相關政策實施以來逐步顯效。1至7月，全國報廢汽車回收350.9萬輛，同比增長37.4%，其中5月、6月、7月同比分別增長55.6%、72.9%和93.7%。