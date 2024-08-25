中評社北京8月25日電／據中國經濟網報導，當前，我國資本市場已是全球第二大市場，上市公司超5300家，總市值約80萬億元，投資者達2.2億人。資本市場能否平穩健康運行，關係經濟社會發展全局和投資者利益。



近期召開的中央政治局會議提出，要統籌防風險、強監管、促發展，提振投資者信心，提升資本市場內在穩定性。這為下一階段資本市場改革發展明確了重點、指明了方向。



提高上市公司質量



提升資本市場內在穩定性是一項系統性工程，需從投資端、融資端、交易端等多方面持續發力。



上市公司是市場之基，提高上市公司質量，是資本市場平穩發展的必然要求。今年以來，證監會嚴把擬上市企業申報質量，嚴審“偽科技”、突擊衝業績等問題，從源頭提高上市公司質量。



審核註冊各個環節嚴之又嚴，一批造假者、不合格者被擋在資本市場門外。與此同時，新股發行市場撤單現象頻現，其中有企業“一查就撤”。南開大學金融發展研究院院長田利輝認為，未來要加大新股發行領域現場檢查、現場督導和稽查執法力度，對於“一查就撤”現象要追究到底、責任到人，並壓實發行人信息披露責任和中介機構“看門人”職責，嚴格落實“申報即擔責”，堅決阻斷發行上市“帶病闖關”。



優化上市公司結構，是提高上市公司質量的應有之義。田利輝說，一方面要增強資本市場對科技創新的包容性和適配性。例如，為瞪羚企業、獨角獸企業等創造更為適宜的成長環境，提升對代表新質生產力的企業的精準支持力度。另一方面，要用好各種資本市場工具，特別是發揮併購重組主渠道作用，推動優質產業橫向協同、縱向整合，支持上市公司做優做強，提升核心競爭力。



把好“入口關”的同時，還要暢通“出口關”。今年以來，監管部門深化退市制度改革，嚴格執行退市規則，年內已有逾20家A股公司退市，面值退市數量攀升，占比近一半，市值退市首度出現。



“打造有進有出、優勝劣汰的市場生態，需進一步暢通多元化退市渠道，完善吸收合併等政策規定，鼓勵引導頭部公司立足主業加大對產業鏈上市公司的整合力度。”武漢科技大學金融證券研究所所長董登新認為，同時要進一步拓寬中小投資者救濟渠道，健全退市過程中的投資者賠償救濟機制。

