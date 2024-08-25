全球圈粉！“悟空”IP引爆取景地打卡熱潮

中評社北京8月25日電／據央視網報導，《黑神話：悟空》以《西游記》為背景，遊戲中大量場景對中式古建築高度還原，細節呈現十分精妙。公開信息顯示，該遊戲在國內36個景點取景，隨著遊戲持續火爆，這些取景地也迎來一輪打卡熱潮。



山西：“悟空效應”帶動文旅熱潮 遊戲取景地客流攀升



在《黑神話：悟空》中，部分人物創作靈感來自山西晉城玉皇廟的二十八星宿彩塑。隨著《黑神話：悟空》上線，近幾天，來山西晉城實地欣賞二十八星宿彩塑的遊客也增加了不少。



遊戲中，應縣木塔精美的細節和壯觀的景象也被高度還原。作為我國現存最古老最高大的純木結構樓閣式建築，應縣木塔的塔身全靠木構件互相卯榫咬合而成，全塔上下有59種不同形式、480朵鬥拱，猶如朵朵盛開的蓮花，讓玩家仿佛置身於真實的歷史場景之中。



山西朔州應縣木塔文化旅遊開發有限公司辦公室主任 孫家俊：這幾天，應縣木塔景區20%的遊客都是通過遊戲來打卡的，尤其是北京、浙江、上海等地遊客比較多。



據瞭解，今年應縣木塔景區共接待140多萬人次，同比增長178%。



周邊產品上線“秒空”



“悟空”IP引爆市場



不僅僅取景地熱度攀升，隨著“悟空”出圈，各種周邊產品、聯名產品持續熱銷，甚至上線“秒空”。



這款手辦是《黑神話：悟空》中的主角——天命人，高40厘米，頭部、手臂、腿部都可進行旋轉。



這款手辦的幾位主創從2022年就開始對“天命人”進行創作，從最初套裝的選擇到最後的定版量產，團隊反復修改了多次。6月8日，《黑神話：悟空》遊戲開始預售，“天命人”手辦的遊戲典藏版實體禮盒也同步在電商平台上架，限量1萬套，瞬間被搶完。

