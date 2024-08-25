無人駕駛走進百姓生活

中評社北京8月25日電／據經濟日報報導，在武漢，“衹有乘客、沒有司機”的無人駕駛小巴來往穿梭；在貴陽，Robobus（無人駕駛小巴）正式獲頒載人自動駕駛測試牌照；在青島，無人駕駛快遞車忙著投送包裹……隨著多個城市先行先試政策的出台和落地，過去只能在科幻片中看到的無人駕駛場景，如今正出現在人們的日常生活中。



無人駕駛集感知、決策、規劃與控制等於一體，深度融合了人工智能、5G、大數據等多項核心技術，具備高度智能化、無人化、數字化的技術特點，既提高了全要素生產率，也催生了新產業、新模式、新動能。



悄然改變生活



作為新質生產力的典型，無人駕駛正在為城市經濟發展注入新的活力，為市民提供更加多元的交通服務解決方案。



用戶通過手機下單，無人駕駛快遞車駛至指定地點接收快遞……在青島，不少市民已經享受到了無人駕駛帶來的便捷。



無人駕駛快遞車大幅提升了快遞行業的運輸效率和服務質量。順豐魯東區域營運部負責人姜鵬介紹，無人駕駛快遞車代替快遞員上門收件，緩解了人手不足的難題；同時，無人駕駛快遞車可24小時“在崗”，隨時執行任務。姜鵬估算，每輛無人駕駛快遞車每天可執行4趟至6趟投遞任務，配送快遞量可達600件至1000件。



九識（蘇州）智能科技有限公司聯合創始人褚文強表示，該公司目前正與青島多家快遞企業合作，計劃部署200台智能配送無人車，服務城市物流配送。



在湖北省襄陽市城區，造型奇特的“方盒子”無人駕駛汽車，也正按照預定線路穿梭於大街小巷，成為城市配送的新力量。

