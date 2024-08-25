深化金融體制改革　加快金融強國建設

中評社北京8月25日電／據央視新聞報導，黨的二十屆三中全會對金融體制改革作出前瞻性、系統性的頂層設計。如何深化金融體制改革，更好助力推進中國式現代化？今天的《權威訪談》，來看記者對中國人民銀行行長潘功勝的專訪。



潘功勝表示，黨的二十屆三中全會關於金融體制改革的部署，第一項任務就是加快完善中央銀行制度。人民銀行將圍繞貨幣政策、系統性金融風險防控等職責，加快建設現代中央銀行制度。



中國人民銀行黨委書記 行長 潘功勝：完善中國特色現代貨幣政策框架，更好促進經濟高質量發展。健全宏觀審慎政策框架和系統性金融風險防範處置機制，守住不發生系統性金融風險的底線。健全金融市場和金融市場基礎設施體系，深化金融供給側結構性改革。建設更高水平開放型金融新體制，穩步推進人民幣國際化，積極參與全球經濟金融治理與合作。



潘功勝表示，今年人民銀行先後三次實施了比較重大的貨幣政策調整，精準有力支持經濟回升向好。下一步將加強逆周期和跨周期調節，著力支持穩定預期，提振信心，支持鞏固和增強經濟回升向好態勢。



中國人民銀行黨委書記 行長 潘功勝：我們將繼續堅持支持性的貨幣政策立場，引導貨幣信貸合理增長，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。引導金融機構加大對重點領域、薄弱環節的信貸支持力度，更有針對性地滿足合理的消費融資需求。同時，研究儲備增量政策舉措，增強宏觀政策協調配合。

