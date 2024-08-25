金觀平：打造綠色低碳發展增長極

中評社北京8月25日電／據經濟日報報導，中共中央、國務院日前印發《關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》，系統為綠色發展謀篇布局。基於區域發展實際，《意見》提出“打造綠色低碳高質量發展的增長極和動力源”，為綠色轉型指明了路徑。我們要積極尋找著力點、突破點和增長點，充分發揮先發地區賦能、輻射和協同作用，帶動經濟社會全面轉型。



京津冀、長三角、粵港澳大灣區等地，經濟發展水平較高，低碳資源禀賦和產業基礎位居全國前列，在“雙碳”政策、能力建設和保障方面表現較為突出，綠色低碳發展具備較強優勢。無論從經濟體量還是碳排量來說，這些地區在綠色低碳轉型和高質量發展中都扮演著“火車頭”角色，可以先行探索，率先打造綠色發展高地。



這些地區產業基礎好，節能環保、新能源汽車等綠色低碳產業相對集聚，要繼續把積累的優勢做大做強，發揮規模效應和輻射作用。數據顯示，深圳碳排放權交易市場運營10年來，累計成交量超過1億噸、成交額突破23億元，碳市場年均流動率連續多年位居全國第一。充分利用這些優勢和基礎，持續做大做強綠色低碳產業，進一步加快綠色低碳產業集群建設，將為綠色發展帶來強勁動力。



這些地區應在新技術新產業上先行先試，推動經濟發展方式綠色轉型，為其他地區做好示範。新興產業是引領未來發展和高質量發展的重要力量，適應創新驅動、數字賦能、低碳綠色等時代要求，正展現出強大的生命力和廣闊的市場空間。當前，不少地方開始加速布局新興產業和未來產業。廣東正努力構建廣州、深圳、珠海三核聯動、多點支撐、成片發展的低空經濟產業格局；京津冀布局智能算力中心，利用蒸發制冷、列間空調、人工智能功控模型算法等新技術提高運營效能，大幅節省用電量。

