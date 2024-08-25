貴州剖析典型案例　發揮案件查辦綜合效應

中評社北京8月25日電／據中國紀檢監察報報導，近日，貴州省紀委監委聯合省婦聯組織各市（州）黨委、人大、政府、政協，省直部門（單位）、省管國有企業、省屬高等院校等部門（單位）129名省管“一把手”幹部家屬，參加“清廉貴州”家風廉潔教育活動。“看到被查處的幹部從‘全家人的驕傲’變為違紀違法典型，深受警醒。”當天，參觀貴州省警示教育基地後，一名幹部家屬說。



警示教育是推進全面從嚴治黨向縱深發展的有力抓手。二十屆中央紀委三次全會要求，創新警示教育方式，深刻剖析典型案例，建立健全以案說德、以案說紀、以案說法、以案說責機制，推動形成廉榮貪恥的社會氛圍。貴州省堅持用好案件查辦成果，深刻剖析違紀違法典型案例，聚焦關鍵少數、關鍵領域，分層分類開展警示教育，教育引導黨員幹部加強紀律和規矩意識。



不久前，貴州省召開全省警示教育大會，現場通報有關違紀違法案件，督促黨員幹部公正用權、依法用權、為民用權、廉潔用權；組織集中觀看省紀委監委製作的省委政法委原副書記劉文新案警示教育片，提醒黨員幹部時刻綳緊紀律之弦。“劉文新案警示教育片中披露的問題發人深省，對我們加強和改進監督具有重要指導作用。”觀看警示教育片後，某市黨委主要負責同志說。



案例是最好的“清醒劑”，貴州省紀委監委充分發揮案件查辦綜合效應，選取近年查處的嚴重違紀違法典型案例，製作推出《絕不姑息——貴州正風肅紀反腐》等電視專題片，攝制《在貪欲中掙扎的人生——向紅瓊案警示》等10部警示教育片，讓黨員幹部受警醒、知敬畏。同時，聚焦“關鍵少數”和重點領域，有針對性選取相關案例，攝制《挺紀在前 一寸不讓》警示教育片，供全省縣處級及以上黨員領導幹部在黨紀學習教育期間開展警示教育，讓黨員領導幹部從中受教育、得啟示。



針對省管幹部、年輕幹部等重點群體，貴州省紀委監委篩選嚴重違紀違法並涉嫌職務犯罪省管幹部的懺悔材料，編印貴州省違紀違法省管幹部案件警示錄、年輕幹部嚴重違紀違法案件警示錄等，剖析違紀違法黨員幹部思想蛻變、腐化墮落的歷程，引導黨員幹部守好廉潔關；匯總全省各地製作的警示教育片，建立全省警示教育產品資源庫，推動警示教育資源共享共用。

