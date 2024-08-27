中評觀察：港隊奧運出色發揮展現香港精神

立法會議員霍啟剛談巴黎奧運港隊表現（中評社 段曉魯攝） 中評社香港8月27日電（記者 段曉魯）8月10日，首屆青年發展高峰論壇在香港會展中心舉行。立法會議員霍啟剛表示，體育運動在社會整體發展過程中扮演重要意義，奧林匹克精神不僅傳遞更高更快更強的信號，而且在實現個人成功的過程中，學會團結合作亦是必不可少、至關重要的。筆者認為，香港運動員在這屆巴黎奧運會取得的佳績實屬不易，這2金2銅彰顯運動員背後付出的巨大艱苦努力，其中張家朗在決賽中逆境翻盤，更體現出不服輸的香港精神，透過賽事頑強表現深深的感染香港觀眾。



霍啟剛表示，體育運動在社會整體發展過程中有重要意義，奧林匹克精神不僅傳遞更高更快更強的信號，而且在實現個人成功的過程中，學會團結合作亦是必不可少、至關重要的。在現如今世界大環境下，各國之間存在不同層面的競爭，在全球社會保護主義盛行，地緣衝突加劇，國際合作正在瓦解，而包括奧運會在內的大型體育運動，更多是鼓勵參與者相互尊重、包容、共情，為突破極限，實現目標共同努力。



霍啟剛亦表示，青年人需要有積極的心態，看見未來可能發展的機會，同時也要相信自己未來可以成功。相信下“一國兩制”下，青年人將會有更好的發展。隨著祖國經濟日益強大，香港年輕人有必要瞭解國家發展大局，並且認識到自己如何參與其中。此外，青年人最重要的是自己的思維方式，要多去瞭解其他國家的不同文化，建立互相尊重，從而開拓自己的視野。



“香港運動員不是垃圾”，這是1996年李麗珊在美國亞特蘭大奧運會上賽後說出的話，李麗珊在該屆奧運會為港實現“零突破”，而此番話亦被今屆奧運冠軍張家朗提到，可見“香港運動員不是垃圾”這句話對香港體育的影響，亦成為了港人的精神支柱。



筆者認為，這次巴黎奧運為香港注入了強大動力，香港本地亦掀起了團結一心的觀賽氛圍。包括筆者在內不少香港人在凌晨時分守在電視機前為運動員加油打氣，而這些觀賽氛圍不單是香港體育發展進步的基礎，更是發揚香港精神，增加港人的歸屬感最好行動，使得香港上下團結一心，凝聚社會力量。正如霍啟剛所說，奧運可以打破政治立場的隔閡，為突破極限，實現目標共同努力。事實上，香港運動員在巴黎奧運會努力表現，正符合香港獅子山精神，讓這些優秀的品質在香港繼承下去，就算遇到困難，香港人同舟共濟，一定能克服重重困難。



對於香港青年人，特區政府可以增加更多的體育示範大會，激發本地青年的參與到運動中的熱情，亦吸引到更多的市民關注體育賽事和體育人才的培養，發揚香港獅子山精神，相信未來香港體育會越走越好，越走越強。