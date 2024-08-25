外交部官員談美國總統國安事務助理沙利文訪華

中評社香港8月25日電／中國外交部已於8月24日宣佈，應中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅邀請，美國總統國家安全事務助理沙利文將於8月27日至29日訪華，舉行新一輪中美戰略溝通。25日，外交部美大司負責人向媒體做了吹風，進一步介紹了相關情況並回答了記者提問。



新華社報導，美大司負責人表示，中央外辦主任與美國總統國家安全事務助理進行戰略溝通，是2022年11月中美元首巴厘島會晤達成的重要共識。此後，王毅主任與沙利文助理分別在維也納、馬耳他和曼谷進行了三輪戰略溝通，都是實質性和建設性的，取得了積極成果。雙方均同意繼續用好這一戰略溝通渠道。



這也是美國總統國家安全事務助理時隔八年再次訪華，是沙利文助理首次訪華，是雙方落實兩國元首舊金山會晤共識的重要舉措。舊金山會晤之後，雙方外交、財經、執法、氣變團隊以及兩軍保持溝通，兩國人民往來也在增加，同時美國繼續對華遏制打壓，中方予以堅決反制，中美關係仍處在止跌企穩的關鍵關口。



在上述背景下，王毅主任將同沙利文助理就中美關係、敏感問題以及重大國際和地區熱點問題深入交換意見。雙方將共同梳理兩國落實元首舊金山會晤共識取得的進展，充分發揮雙方業已建立和恢復的20多個對話溝通機制的作用，繼續探討中美戰略認知問題、國家安全和經濟活動之間的邊界問題。中方將重點就台灣問題、發展權利以及中國戰略安全等表達嚴重關切、闡明嚴正立場、提出嚴肅要求。台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，“台獨”是台海和平穩定的最大風險。美方必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，落實不支持“台獨”的承諾。美方在關稅、出口管制、投資審查、單邊制裁方面不斷採取針對中國的無理舉措，嚴重損害中方正當權益。中方要求美方停止將經貿問題泛政治化和泛安全化。中美關係的基礎在民間，美方應同中方相向而行，採取更多措施便利兩國人員往來。中方還將敦促美方履行安理會常任理事國責任，為政治解決當前重大、突出的國際和地區問題發揮建設性作用，而不是相反。



美大司負責人強調，中方對美政策一以貫之，就是習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則。這既是從五十多年中美關係歷程中提煉的經驗，也是歷史上大國衝突帶來的啟示，應該是中美共同努力的方向。中方始終認為，大國競爭解決不了美國和世界面臨的問題。



美大司負責人還回答了記者提問。關於烏克蘭問題，該負責人表示，中方的立場坦坦蕩蕩，將繼續堅持勸和促談，推動政治解決，開展斡旋外交。美方應停止濫施單邊制裁和長臂管轄，停止對中方抹黑栽贓、施壓訛詐。中方將繼續採取堅決有力措施維護自身重大利益和正當權利。



關於南海問題，該負責人強調，中國在南海的領土主權和海洋權益擁有充分的歷史和法理依據，本地區國家完全有信心、有智慧、有能力處理好南海問題。域外國家不要做挑動對抗、加劇緊張的事情。



該負責人指出，中方在中東問題上致力於推動和平、主持正義，支持各方維護自身正當權益，特別是支持巴勒斯坦恢復民族合法權利。當務之急是衝突各方必須切實執行安理會有關決議，為盡快實現加沙全面永久停火創造條件，國際社會應為此形成合力。希望美方傾聽國際社會大多數的聲音，採取負責任的立場。



針對美方聲稱中國是國際秩序威脅的無理指責，該負責人表示，中國的發展是人類發展進步的重要組成部分，是歷史向前演進的必然趨勢。中國不走西方殖民掠奪的老路，不走國強必霸的歪路，也不搞意識形態輸出。中國堅持和平發展，奉行合作共贏，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和國際秩序，是當今世界和平力量的增長、穩定因素的增強。