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商務部回應美以涉俄為由將中國實體列出口管制
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2024-08-25 13:51:20
中評社香港8月25日電／美方近日以所謂涉俄為由，將多家中國實體列入出口管制“實體清單”。新華社報導，商務部新聞發言人25日對此回應稱，中方對此堅決反對。中方敦促美方立即停止錯誤做法，並將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。
這位發言人表示，美方做法是典型的單邊制裁和“長臂管轄”，破壞國際貿易秩序和規則，阻礙國際間正常經貿往來，影響全球產業鏈供應鏈安全穩定，中方對此強烈不滿，堅決反對。
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