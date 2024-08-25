以色列防長：以軍對黎巴嫩目標進行了精準打擊

中評社香港8月25日電／以色列國防部長加蘭特25日說，以軍當天對黎巴嫩真主黨目標進行了“精準打擊”，挫敗了真主黨針對以色列“迫在眉睫的威脅”。



新華社報導，以軍對真主黨發動襲擊後，加蘭特與美國防部長奧斯汀通電話，以色列媒體報導說兩人“討論了避免地區局勢升級的重要性”。以方稱正密切關注事態發展，並將用一切手段保護以色列公民的安全。



以色列外交部長卡茨當天表示，以軍是在發現黎巴嫩真主黨計劃向以色列發動大規模襲擊後才襲擊了黎巴嫩，以色列是在“行使自衛權”，“對全面戰爭不感興趣”。