河南開封專項治理鄉村振興領域突出問題

中評社北京8月25日電／據中國紀檢監察報報導，河南省開封市紀委監委日前發布通報，曝光尉氏縣兩湖街道小東門社區三組原組長褚凱非法侵吞村集體房租款、順河回族區土柏崗鄉廠尚社區北一小組原組長徐成違規挪用徵地補償款等“蠅貪蟻腐”典型案例。



開封市紀委監委推動市縣鄉三級聯動，開展鄉村振興領域不正之風和腐敗問題專項整治，重點圍繞項目建設、集體“三資”管理、惠農補貼發放等方面問題強化監督檢查，嚴肅查處侵害群眾利益的“蠅貪蟻腐”，以正風肅紀反腐實際成效增強群眾獲得感、幸福感、安全感。



為精準摸排問題線索，該市紀檢監察機關聯合審計等部門人員成立314個工作組，進駐2486個村（涉農社區），通過入戶走訪、座談交流、調閱資料、接收信訪舉報等方式查找問題。立足不同區域實際，匯編惠農資金、惠民建設項目清單，對照抓取問題。對收集到的線索在逐項過篩、核對分析後，分類建立台賬，及時移交處置。



突出辦案引領，該市紀委監委出台《執紀執法辦案制度匯編》，將有關法律法規、制度規定、辦案文書等按照案件管轄、辦案安全、措施使用、涉案財物等歸類編排，為精準規範開展監督執紀執法工作提供指導。實行領導班子成員包片聯鄉、聯點包案工作機制，發揮“室組地”聯合辦案優勢，集中查處一批有分量的案件，適時通報曝光，持續釋放案件查辦綜合效應。



“對於基層辦案力量薄弱、能力不足等問題，我們重點推動各縣區紀委監委做好機構設置優化整合，採取‘室組鄉（街）’聯動模式，組建片區協作組，集中處置重要線索，協作辦理重大案件。同時，綜合運用下沉督導、提級辦理等方式，提升辦案質效。”開封市紀委監委有關負責同志介紹。今年以來，該市紀檢監察機關已立案413件，處理處分570人，其中依法採取留置措施6人；監督發現並推動解決侵占挪用村（社區）集體“三資”、惠農惠民資金發放不到位等問題3752個。



此外，該市紀委監委聚焦群眾關心的黨員發展不公開、村級財務不透明問題，督促通過村（居）務公開公示欄、政府網站、政務新媒體等不同渠道全面公開、全程公開，全市200個村（社區）完成集體“三資”提級監督管理；督促相關部門制定監督管理、動態清查等常態長效機制42項；引導群眾運用“大數據＋智慧監督”等平台廣泛參與監督，以監督促規範，確保基層權力在陽光下運行。

