重慶分層分類糾治“四風”突出問題

中評社北京8月25日電／據中國紀檢監察報報導，今年以來，重慶市紀委監委深入貫徹落實二十屆中央紀委三次全會關於作風建設的部署，分層分類糾治“四風”頑疾，查處損害營商環境作風和腐敗問題330件436人，查處不作為亂作為慢作為假作為問題337件463人，推動2024年市級文件、會議計劃數同比減少34%、30%，不斷加固中央八項規定堤壩，推動黨風政風持續向上向好。



“作風問題既有共性問題，也有個性問題。我們堅持從市級層面統籌共性問題治理，因地制宜強化個性問題整治。”重慶市紀委監委有關負責同志介紹。



加大“統”的力度。重慶市紀委監委印發2024年縱深推進作風建設十項重點任務，指導全市紀檢監察機構深化整治形式主義為基層減負、糾治“新官不理舊賬”“搞形象工程”等重點問題，持續開展違規吃喝、違規收送禮品禮金、違規發放津補貼或福利、黨員幹部賭博等4類禁而未絕問題專項整治，推動“由風查腐”“由腐糾風”雙向突破。



找准“分”的重點。按照“一區縣一清單”“一行業一專項”要求，該市各區縣紀委監委、派駐紀檢監察機構結合監督檢查、審查調查、巡視巡察以及審計反饋情況，開展地域性、行業性、階段性作風突出問題整治。



“我們對去年以來22件違規操辦婚喪喜慶問題線索查辦情況進行分析，發現存在‘化整為零’多次辦、‘掩人耳目’異地辦，只收禮不設宴、只收禮金不設禮簿等隱形變異情況。”萬州區紀委監委有關負責同志介紹。該區紀委監委將違規操辦婚喪喜慶問題作為今年作風建設監督重點，嚴查以“試菜”為由提前宴請管理服務對象、以隨禮之名行賄賂之實等8類隱形變異問題。

