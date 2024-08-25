數據平台凝聚基層治理　“一線處置”解難題

中評社北京8月25日電／據中央紀委國家監委網站報導，城市污水管是藏在地下的“毛細血管”，連通千家萬戶。一旦遇到下水道堵塞，苦惱可想而知。家住福建省福州市鼓樓區鼓西街道善化新村的居民曾飽受管道堵塞困擾。



“善化新村3號樓無法正常排污，污水甚至倒灌進個別住戶家中，自來水也沒法正常用。這種情況已持續多日，望處理。”去年10月底，福州市12345便民（惠企）服務平台接到居民反映。此後一段時間，該市多個市民服務平台先後收到類似反映17條。與此同時，鼓樓區紀委監委也通過“一線處置”平台瞭解到相關情況。



鼓樓區借助“互聯網＋”、大數據等技術，將分散在各部門、單位的數據資源庫加以收集、整合，建立集事項收集、智能派遣、呼叫響應、處置辦結、監督考核為一體的“一線處置”平台。“我們依托該平台發現問題線索，開展精準監督。通過預先設置的關鍵字及時抓取信訪反映逾期件、群眾不滿意件、多次投訴件，自動生成監督事項，從而推動查處群眾反映強烈的高頻、共性、久拖未決問題，糾治背後的責任、作風和腐敗問題。”鼓樓區紀委監委黨風政風監督室副主任張心說，經過初步瞭解，善化新村問題久拖未決的症結浮出水面。



原來，居民樓底商鋪裝修截斷了公共排污管道，在進行污水窨井回填、防滲處理時又因處置不慎，造成下水管堵塞。為防止污水四溢，該樓不得不關閉自來水閥，居民日常生活受到影響。



鼓西街道負責人鄒毓潔介紹，針對上述問題，他們組織居民代表、承租方、業主單位召開協商會議，解決了污水窨井回填問題。但管網修復需從小區外圍路面重新破路埋管，涉及建設、市政、交通等部門，僅靠社區街道協調“心有餘而力不足”。



據瞭解，類似“難以解決”的尷尬在基層治理中經常碰到，尤其街道（社區）遇到需要區直、市直乃至多個上級部門協調解決的事項時，需要按程序、走流程“一事一議”打報告，層層批轉等回復，有時還會陷入權責歸屬的“怪圈”，造成問題無法及時得到解決。

