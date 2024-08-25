中國寶武深挖嚴治違規吃喝問題

中評社北京8月25日電／據中央紀委國家監委網站報導，記者近日從中國寶武集團紀委瞭解到，自今年3月12日起開展違規吃喝問題專項整治以來，該集團共發現涉嫌違規吃喝問題線索249件，立案47件，結案7件，給予紀律處分7人，組織處理122人。



根據違規吃喝問題突出表現，該集團紀委將違規公款吃喝、超標準接待、違規接受管理和服務對象宴請及其他隱形變異的違規吃喝行為等14個方面列為重點檢查內容，要求對涉嫌違規違紀的，深挖徹查背後的請托辦事、利益交換、搞“小圈子”問題，對隱形變異問題從嚴從速查處，對典型案件公開通報。



為提升專項整治質效，在自查自糾的基礎上，該集團紀委將32家二級單位分為鋼鐵業、智慧業、金融業、資源環境業、新材料業5個領域，發揮各領域單位紀委熟悉業務的優勢，組織開展交叉檢查。比如，4月下旬，上海寶鋼包裝股份有限公司檢查組對中鋼洛耐總部及下屬三家單位開展現場檢查，發現宴請費用、陪餐人數超標，虛構業務報銷等違規吃喝問題線索16個，並移交相應單位紀委研判處置。



為精準發現問題，各檢查組深化運用大數據分析手段，對近兩年的業務招待費、會議費進行縱橫比對、深入分析，鎖定涉嫌違規違紀的問題線索。針對專項整治中發現的各單位內部招待制度規定不明確、執行標準不統一等問題，今年8月，中國寶武集團紀委推動公司層面修訂相關管理辦法，堵塞制度漏洞，進一步規範內部招待行為。



“下一步，集團紀委將在查辦案件的同時，深化以案促改、以案促治，持續狠刹違規吃喝歪風，常態長效推動作風持續向好。”中國寶武集團紀委負責同志孟慶暘說。