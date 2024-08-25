駐國家電網紀檢監察組起底供電服務領域線索

中評社北京8月25日電／據中央紀委國家監委網站報導，“從本次線索起底情況看，反映吃拿卡要、靠電吃電、損公肥私、搭車收費和違規承攬客戶工程等方面問題較為突出。”日前，中央紀委國家監委駐國家電網有限公司紀檢監察組召開專題會議。



為提升群眾用電獲得感，駐國家電網紀檢監察組聚焦供電服務領域群眾身邊不正之風和腐敗問題，組織37家重點督導單位，對2021年以來涉及漠視侵害群眾利益方面的2778件問題線索進行了“大起底”，查實問題線索1354件，處理處分3476人次。



駐國家電網紀檢監察組通過建立工作專班、召開推進會、聽取匯報、下沉督導等方式指導公司二級單位紀委找准監督切口，有效抓實精準整治。該紀檢監察組派出7個督導組，對10家二級單位開展現場督導檢查，針對當前檢查發現的線索處置和案件查辦不到位、服務群眾不到位等方面的17個問題，督促依規依紀嚴肅處理。同時，通過日常調度、明察暗訪、綜合評估等方式，著力糾正措施不深入、效果不明顯等問題。



國家電網公司各二級單位紀委堅持問題導向，統籌“查、改、治”一體推進，一批群眾急難愁盼問題得以解決。針對發現部分地區移民拆遷安置、新農村建設、城中村改造過程中存在臨時用電“轉正難”的問題，國網浙江電力公司紀委梳理7類典型問題，會同鄉鎮（街道）、村集體制定“一村一策”跟進監督方案，緊盯責任落地和問題整改，累計協助治理涉及7個地市290個村（社區）的臨時用電問題，預計幫助4.3萬基層用戶年降用電成本5000萬元以上。國網山東電力公司紀委跟進監督黃河口灘羊特色產業用電服務，推動解決集中投喂用戶短時低電壓、“牧光互補”設備巡檢成本高等難題，助力降低養殖戶成本和風險。國網河南電力公司紀委開展“碼上監督”，確保群眾訴求“一掃就通”，針對機井用電業擴報裝中吃拿卡要等侵害群眾利益行為，推動開通“三夏”抗旱用電綠色通道，已服務4624戶農業排灌新裝需求。國網冀北電力公司紀委以整治新能源並網領域吃拿卡要等問題為切入點，實施課題式研究、點題式監督，梳理風險點82項，提級檢查23次，推動電力領域營商環境持續優化。



下一步，駐國家電網紀檢監察組將統籌用好各類監督力量，持續強化辦案力度。同時，結合開展業擴報裝領域突出問題專項整治“回頭看”，整治損害群眾利益的行業病，持續提升人民群眾辦電用電獲得感。