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菲船只非法衝闖我仙賓礁附近海域
http://www.CRNTT.com   2024-08-25 15:47:44


　　中評社北京8月25日電／據新華社轉中國海警消息，8月25日，未經中國政府允許，菲律賓3002號船非法衝闖中國南沙群島仙賓礁附近海域，持續危險接近中方正常航行的海警船，中國海警對菲肇事船只依法依規採取管控措施。

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