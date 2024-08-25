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香港“跨境通辦”自助服務機在珠海啟用
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2024-08-25 15:48:55
中評社北京8月25日電／據新華社報導，香港“跨境通辦”自助服務機及“智方便”自助登記站近日在珠海啟用。由此，港人港企可無須親身返港辦理，即可實現政務服務“就近辦、跨境辦、自助辦”。自助服務機可提供涉及香港特區稅務、公司註冊等政務服務事項申辦。
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