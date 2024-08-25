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深圳面向台商台胞舉辦城市推介大會
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2024-08-25 15:44:17
中評社北京8月25日電／據新華社報導，深圳市日前面向廣大台商台胞舉辦深圳城市推介大會，全面展示深圳經濟活力、創新動力、城市魅力和投資潛力，深化兩岸融合發展，營造建設台商台胞“幸福家園”氛圍。今年1至6月，深圳與台灣的進出口貿易總額達1895.4億元人民幣，其中，出口290億元，進口1605.4億元。
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