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西安至澳門直飛航線復航
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2024-08-25 15:44:25
中評社北京8月25日電／據新華社報導，西安咸陽國際機場日前介紹，西安與澳門間的直飛往返航班近日復航。該航班由中國東方航空股份有限公司執飛，從8月20日起每周二、周四各執飛一班。這條航線的恢復運行豐富了西安與粵港澳大灣區之間的航線網絡。
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