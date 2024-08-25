北溪爆炸調查秘密開展　真正破壞者從未曝光

中評社北京8月25日電／據央視新聞：俄羅斯衛星通訊社24日援引一名美國退役軍官的說法報導，西方國家秘密開展對“北溪”天然氣管道遭破壞的調查，但真正的破壞者從未被曝光。



美國退役中校厄爾·拉斯穆森接受衛星社採訪時說，俄羅斯向德國等歐洲國家輸送天然氣的“北溪”管道遭破壞是對北大西洋公約組織反復強調集體防禦條款的諷刺。



拉斯穆森說，北約似乎不尋求保護其成員國。“當‘北溪’管道遭破壞時，臭名昭著的第五條執行到哪兒去了？”



《北大西洋公約》第五條即集體防禦條款，要求在一個北約成員國遭受武裝攻擊時，其他成員國予以支援。



2022年9月26日，“北溪”管道發生爆炸，大量天然氣洩漏，4個洩漏點位於瑞典和丹麥附近海域。丹麥、瑞典和德國在事發後分別啟動調查，但拒絕俄方參與。瑞典和丹麥今年2月相繼宣布結束調查，對調查結果諱莫如深。德國、美國媒體最近突然爆料，說最新調查顯示幕後黑手是一個烏克蘭團夥。



在拉斯穆森看來，北約成員國政府和安全部隊似乎與“北溪”事件“深度關聯”。他說：“依據不斷變化的陳述，似乎北約成員國和來自烏克蘭的幫助是破壞歐洲能源基礎設施並導致史上最嚴重生態污染的幕後黑手。”



儘管後果嚴重，以美國為首的北約“似乎奇怪地讓調查逐漸結束”，拉斯穆森說，“我們看到調查秘密開展，真正的破壞者從未被曝光”。



在拉斯穆森看來，北約如今是個不合時宜的組織，對世界和平構成威脅。這一軍事聯盟不僅沒有促進歐洲的和平穩定，反而造成破壞。北約沒有保護其歐洲成員國，持續支持烏克蘭反而消耗了這些國家的武器，削弱了防禦能力。



他說，“這一聯盟持續消耗自身防禦態勢，在一場無法打贏的戰爭中支持烏克蘭”，只會加速自身衰落。