停火談判各方抵開羅　哈馬斯稱不直接參加和談

中評社北京8月25日電／新一輪加沙地帶停火談判本周末在埃及首都開羅繼續舉行。以色列、美國、卡塔爾和埃及談判代表將參加會議，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）代表團已於24日抵達開羅，但不會直接參加談判。



央視新聞報導，哈馬斯政治局成員伊扎特·里什克24日在一份聲明中表示，哈馬斯將聽取停火談判的進展和斡旋方的意見。



哈馬斯政治局成員伊扎特·里什克24日表示，應埃及和卡塔爾斡旋方的邀請，由哈馬斯高級成員哈利勒·哈亞率領的代表團當天抵達埃及首都開羅，並就最新停火談判提案與埃及斡旋方會面。哈馬斯表示不會直接參加談判，但會聽取談判進展和斡旋方的意見。里什克證實，哈馬斯承諾遵守並執行7月2日聯合國安理會決議達成的協議，並敦促國際社會向以色列施壓，要求其遵守協議，停止阻撓加沙停火的實現。埃及方面23日已將有關加沙地帶與埃及邊界的“費城走廊”和拉法口岸的修改條款轉交給了哈馬斯。哈馬斯此前曾發表聲明稱，“費城走廊”和加沙中部被以色列占領的“內察里姆走廊”是談判症結所在，以色列總理內塔尼亞胡仍在為達成停火協議設置障礙，意在破壞斡旋方的努力。



據《以色列時報》24日報導，以色列代表團要求在加沙地帶第一階段六周停火中，每周釋放的以方人數從3人升至5人，對此，哈馬斯方面暫未回應。有媒體稱，以色列總理內塔尼亞胡在“費城走廊”駐軍問題上與以色列談判代表團產生分歧，內塔尼亞胡堅持對“費城走廊”的管控，要求繼續在此地駐軍，但以色列談判代表希望在此問題上作出一些讓步。



新一輪加沙地帶停火談判本月15日和16日在卡塔爾首都多哈舉行，以色列、美國、卡塔爾和埃及談判人員與會，哈馬斯未派代表參加。由於這次談判未取得突破，各方定於本周在開羅繼續談判。有媒體援引消息人士的話稱，卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德將於當天參加在埃及首都開羅舉行的加沙地帶停火談判。