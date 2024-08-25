民眾黨中央沒人敢講真話？陳智菡反駁

中評社台北8月25日電／民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金申報不實爭議，民眾黨支持度也恐受到波及。針對近期傳出黨中央沒人敢講真話、黨中央被把持等言論，民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡今日強調，柯文哲的通訊管道超級暢通，“不可能有誰把持柯文哲，使他偏聽”。



中時新聞網報導，陳智菡今在臉書指出，這一陣子有很多聲音傳出，包括說黨中央沒有人敢講真話、黨中央被把持等，但她認為，這些說法忽略一個基礎事實，就是柯主席的通訊管道超級暢通，無論是黨內幹部、黨外友人、甚至部分支持者，都可以直接聯繫到柯並給予意見，不可能有誰把持柯文哲，使他偏聽。



陳智菡也提到，民眾黨內決策圈肯定是要擴大，此舉才能使討論與執行更有效率，以集結眾人智慧、凝聚向心力，也才能促成更多人願意齊心協力，攜手度過危機。



對於近日的種種爭議，陳智菡也感嘆表示，好不容易打下的地基瞬間化為泥淖，髒水四濺，整個世界都被扭曲，不想被泥濘波及污染的人一一離去，但她也喊話，夥伴與戰友會留下，強調會挺起胸膛，繼續努力。



民眾黨宜蘭黨部主委陳琬惠近日針對黨內的風波給予建言，昨則在政論節目《TVBS戰情室》中表示，敢講實話的人都在地方滾來滾去，有機會就讓他們多參與，並強調沒有要回到核心，只是應該讓這些人能共同處理危機。