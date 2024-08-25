澳門入境旅客創暑假單日最高

中評社香港8月25日電／澳門昨日的入境旅客量創下暑假的單日高峰，錄得16萬6562人次，超過疫情前2019年暑假單日最高入境旅客量15萬4957人次，增幅7.5%。



香港電台報導，澳門旅遊局表示，臨時數據顯示，踏入暑假尾聲，旅客數字持續理想，勢頭良好。自7月1日以來，澳門的總遊客量錄得590萬2213人次，日均10萬7313人次，是2019年同期的9成多，其中，國際遊客已恢復至2019年同期的近7成半。