好市多顧客消費比預期多　高層揭衝動購物秘訣

中評社香港8月25日電／美國連鎖超市Costco（好市多）在全球12個國家設逾800間分店，繼今年初進軍深圳後，在日本沖繩的首家分店亦於剛過去的周六（24日）開幕，並吸引逾千人在深夜凌晨排隊。



星島網援引外媒報導，對於顧客為何進入Costco後總是消費得比預期多，公司高層近日就透露了讓消費者“衝動購物”的兩大秘訣，包括提供“精心挑選的低價雜貨和家居用品”和“不斷改變的系列商品”，以吸引消費者到店內消費，並創造出尋寶體驗，而這些商品可能是異國情調的香料或意想不到的冷凍食品，以至可服裝、家具及玩具等任何東西。



外媒《The Street》報導，大多數Costco顧客進入店內都打算購買雜貨和家居必需品，但離開時卻買了其他東西。公司行政總裁Ron Vachris在一個業績會議上指出，公司剛剛和雜貨組研議引進哪些項目，“看到國際食品引入美國取得巨大成功，同時看到將美國食品介紹到全球各地開展業務的地區時，也取得不錯成績”。



報導指出，Costco利用其全球影響力，為會員提供在世界各地可能不常見的商品。Vachris表示，當公司將台灣、韓國或英國大受歡迎的商品引入美國時，就會為會員帶來興奮，成功觸發其信任及刺激衝動購物，令他們多放一項產品到購物車內，“對我們來說是個巨大勝利”。



Vachris又表示，明白Costco體驗的一部份，是展示一些會員本來沒有特意尋找、但非常想購買的商品，亦即所謂“尋寶活動”。他又補充，公司採購和營運團隊非常擅長讓超市充滿吸引力，並笑言“你可能聽過一句話，人們進來時打算花100美元，結果出來時卻花了300美元”。