普京聽取邊境地區戰鬥報告　烏德領導人通電話

中評社北京8月25日電／俄羅斯總統新聞局25日發佈消息說，俄總統普京24日深夜聽取俄軍在俄烏邊境地區戰鬥報告。烏克蘭總統澤連斯基24日與德國總理朔爾茨通電話通報前線局勢。



新華社報導，普京聽取了包括黑海艦隊第810海軍陸戰旅、第11獨立空降突擊旅等多支部隊指揮官有關在俄烏邊境地區遂行戰鬥任務的報告。



澤連斯基24日在與朔爾茨的通話中還通報了烏軍對裝甲車和防空裝備的需求。雙方討論了繼續為烏提供資金支持和使用俄羅斯被凍結資產滿足烏方需要等事項。



俄羅斯別爾哥羅德州州長格拉德科夫25日在社交媒體上說，烏軍前一天夜間炮擊該州拉基特諾耶村，造成5名平民死亡，另有13人受傷。



俄羅斯國防部25日通報說，俄軍繼續在庫爾斯克方向阻擊烏克蘭軍隊進攻，同時還對烏克蘭蘇梅州的多支部隊和裝備集結地進行打擊。過去一天，烏軍在庫爾斯克方向損失超過300人和14輛裝甲車輛。



烏克蘭武裝力量總參謀部25日在社交媒體通報說，過去24小時，烏俄雙方在頓涅茨克地區的波克羅夫斯克方向戰鬥最為激烈。烏軍在哈爾科夫、庫皮揚斯克、克拉馬托爾斯克、托列茨克和波克羅夫斯克等多個方向擊退了俄軍。



烏克蘭空軍25日在社交媒體上說，24日夜間至25日凌晨，俄軍對烏克蘭切爾尼戈夫州、蘇梅州、哈爾科夫州、尼古拉耶夫州等地進行了無人機和導彈攻擊。烏軍在尼古拉耶夫州擊落8架俄軍無人機。