快評：香港在兩岸關係發展中仍有獨特作用

中評社快評/全球華僑華人促進中國和平統一大會日前在香港隆重舉行。這是繼2010年後再次在香港舉辦全球反獨促統大會，主題為“堅定不移推進中國和平統一，致力實現中華民族偉大復興”，大會一致通過並發表《香港宣言·2024》。



全球反獨促統大會在香港舉行，也引發各方對香港在兩岸關係發展中獨特作用的關注和討論。



香港因為自己的獨特性，在兩岸關係發展中曾經作出過許多歷史性的貢獻和作用，港台關係也因為香港的獨特性而成為兩岸關係的特殊組成部分。但是，因為種種內外因素的變化，特別是在民進黨執政下不承認“九二共識”致使兩岸關係惡化，以及前幾年香港修例風波前後一段時間“港獨”“台獨”互相支持配合及進行政治操作等原因，港台關係嚴重惡化和倒退，情勢複雜嚴峻，很多關心、關注兩岸關係或港台關係發展的人士無不感到可惜或憂心。



不過值得一提的是，香港不僅依然是一個開放自由的城市，與國際社會及海峽兩岸都維持密切的經濟、社會和文化聯繫，香港社會還是一個反“台獨”和期待兩岸關係和平穩定發展的社會，香港在兩岸關係發展中仍可能繼續發揮獨特和重要的作用，港台關係仍是兩岸關係中的特殊組成部分，無論在促進兩岸交流還是在推動國家統一方面，都可以發揮獨特的作用；在探索和構建“一國兩制”台灣方案過程中，香港“一國兩制”實踐的經驗和教訓，也可以提供有益的啟示或借鑒。



總之，香港在未來兩岸關係發展中仍有別的地方無可取代的獨特且重要的作用。如何發揮香港這種獨特作用，需要各方共同努力。

