大熊貓家姐長肉　“肥嘟嘟好可愛”

圖：大熊貓“家姐”開始長胖，身上的白毛也變得濃密。（大公報） 中評社北京8月26日電／據大公報消息，海洋公園一對港產大熊貓龍鳳寶寶出世逾10天，在公園護理團隊和熊貓中心專家無微不至的照顧下，牠們正健康地成長。海洋公園昨日再在社交平台發放大熊貓寶寶的最新片段，大熊貓“家姐”埋首於被鋪，下半身持續微微鬱動，尾巴不時翹起擺動，可愛的小動作迷倒了不少網友。牠身上的毛發量較之前濃密及增加，身上亦長了不少肉，網友紛紛贊家姐“好肉地”。



從片段中可見大熊貓家姐上半身躲在保暖被內，只露出下半身，見到牠身上的毛發變得較之前濃密，體型亦更大，腰部變得脹鼓鼓。牠的下半身隨著呼吸鬱動，尾巴時而向左、向右擺動，又向上翹起，小腳仔還會用力一撐。不少網民留言大呼“肥嘟嘟好可愛”，有網民說，“家姐個pat仔比出世時大咗，同好肉地咗呀！同細佬仔都要繼續加油呀”；亦有網友說，“家姐長大後一定是大長腿美女”。



海洋公園主席龐建貽昨日在電視節目表示，“大熊貓到數歲，牠就開始會有野性，牠們始終是熊的一種，需要分開住。”兩只港產大熊貓寶寶可以與媽媽一起住兩至三年，但長大後，兩姐弟便要分開住。他又說，日後會與成都的熊貓中心聯絡，研究繁殖的問題，如何進一步加入全國的大熊貓繁殖計劃。