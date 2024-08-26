海南：打造“監督一張網”

海南省海口市通過“監督一張網”平台發起辦件，推動解決封關運作項目審批流程複雜問題。圖為海口新海港和南港“二線口岸”（貨運）集中查驗場所項目施工現場。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京8月26日電／據中央紀委國家監委網站，“省級平台各單位已辦理和處置監督發現的8030件問題、1079件線索”“3個試點市縣平台共發起問題辦件14551件”……近日，海南省召開全省“監督一張網”建設推進會，通報全省建設試點工作情況。



習近平總書記指出，海南要把制度集成創新擺在突出位置。海南省紀委監委認真履行黨中央賦予海南的先行先試職責，落實中央紀委國家監委工作部署，持續深化紀檢監察體制改革，聚焦以黨內監督為主導、促進各類監督貫通協調，積極探索“監督一張網”制度創新，整合黨內監督和各類監督資源，釋放各類監督同向發力、綜合發力叠加效應。



以公共工程領域為切入點，推進“監督一張網”建設



海南省肩負黨中央賦予的加快建設自由貿易港重要職責使命。如何監督保障黨中央決策部署落地見效，是擺在海南省紀檢監察機關面前的“政治必答題”。



破題從調研開始。2023年，海南省紀委監委深入各市縣、省直有關單位，圍繞“以黨內監督為主導、促進各類監督貫通協調”開展專題調研。



“海南正處於高質量發展的窗口期、封關運作的關鍵期、風險防控的攻堅期。”海南省委常委，省紀委書記、監委主任陳國猛表示，必須聚焦事關海南自由貿易港建設的重大改革、重大政策、重大項目，構建縱向到底、橫向到邊、貫通協調的立體監督體系，壓縮權力任性行使的空間。



陳國猛表示，推進“監督一張網”建設，就是要以一套貫通協調機制為主導、一個信息化平台為載體，匯聚黨內監督和人大、民主、行政、司法、審計、財會、統計、群眾、輿論（簡稱“1＋9”）等各類監督力量，推動監督制度優勢更好轉化為治理效能。

