李強參觀調研2024世界機器人博覽會

8月25日，中共中央政治局常委、國務院總理李強在北京參觀調研2024世界機器人博覽會。（圖源：新華社） 中評社北京8月26日電／據新華社報導，中共中央政治局常委、國務院總理李強8月25日參觀調研2024世界機器人博覽會。他強調，要深入貫徹落實習近平總書記關於機器人產業的重要指示精神，深刻把握機器人發展未來趨勢和重大機遇，大力推動機器人科技創新和產業發展，加快培育新質生產力，塑造發展新動能新優勢，不斷增進民生福祉。



以“共育新質生產力 共享智能新未來”為主題的2024世界機器人大會在北京舉行。李強來到2024世界機器人博覽會展館，參觀ABB、庫卡、新鬆、宇樹科技、北京術銳、中信重工、國家農業智能裝備工程技術研究中心等企業和機構的機器人展台，與相關單位負責人交流，詳細詢問產品性能、技術水平特別是應用情況。



李強表示，機器人體現了各種現代技術的綜合集成，融合了人工智能、新材料、生物仿生等新科技新產業，是衡量科技創新和高端製造水平的重要標誌。我們要面向產業轉型和消費升級需求，瞄准國際前沿進展，推進機器人技術革新，持續強化基礎研究和核心技術攻關，支持創新載體建設，加強相關學科專業人才培養和引進，加快高端整機、關鍵零部件和工藝軟件創新突破，為我國機器人產業高質量發展提供有力技術支撐。



李強強調，科技的生命力在於應用。機器人產業前景廣闊、市場潛力巨大，正以前所未有的廣度和深度融入人類的生產生活。要充分發揮我國市場規模超大、應用場景豐富等優勢，將發展機器人納入數字化轉型、智能製造試點示範、大規模設備更新等政策支持，強化應用驗證，加強標準體系建設，推動機器人在工業、農業、服務業、特殊環境等各領域加快拓展普及。要加大制度供給，引導創業投資積極參與，培育更多機器人領域“獨角獸”企業和專精特新“小巨人”企業，打造優勢特色產業集群。



李強指出，推動機器人發展，需要加強國際合作。要著力營造開放創新生態，支持外資企業和研發機構來華投資興業，持續深耕中國市場。要搭建、用好機器人產業交流合作平台，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，更好促進全球機器人科技創新和產業發展。



吳政隆陪同。