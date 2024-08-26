中評社北京8月26日電／據央視新聞報導，當地時間8月25日，美國總統拜登宣布紐約州進入緊急狀態，並下令為紐約州8月18日至19日的嚴重風暴和洪水造成的緊急情況提供聯邦援助。



拜登授權國土安全部、聯邦緊急事務管理局（FEMA）協調所有救災工作，以減輕緊急情況給當地居民造成的影響，並為所需的緊急措施提供適當的援助。