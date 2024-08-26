駐基里巴斯大使館提醒中國公民遵守簽證政策

中評社北京8月26日電／據中國僑網報導，據中國駐基里巴斯大使館微信公眾號消息，近期，駐基里巴斯大使館接基里巴斯有關部門通報，部分中國公民利用對華免簽政策，以遊客身份入境後在基務工並長期滯留，涉嫌違反基有關法律。駐基里巴斯使館在此鄭重提醒：



（一）持外交、公務、普通護照（有效期在6個月以上）赴基旅遊、短期訪問的中國公民可免簽入境、過境，每12個月累計在基停留不超過90天。如單次在基停留超過30天，需向基移民局申請延長停留期，延期時長最多60天。



（二）入境基里巴斯從事工作（Work）、投資（Investment）、學習（Students）、研究（Research）活動的，需提前申請對應類型簽證，確保赴基目的與簽證種類相符，未取得許可在基開展上述活動將面臨處罰。申請者可在基外交和移民部官網



（https：／／www.mfa.gov.ki／immigration／）查詢相關申請流程和表格，或聯繫基移民局簽證官員（aio3＠mfa.gov.ki）咨詢相關業務。



希望赴基務工人員行前辦妥工作簽證，避免違反基法律法規，導致個人利益受損。



駐基里巴斯使館領保電話：＋686－73012920



外交部全球領事保護與服務應急呼叫中心電話：＋86－10－12308或＋86－10－65612308