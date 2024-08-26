中評社北京8月26日電／網評：菲律賓拿“碰瓷”當投名狀



來源：大公報 作者：馬浩亮



“人無信不立，國無信則衰。”菲律賓在南海問題上的所作所為，將“無信”的醜陋嘴臉演繹到了極致。多年來，菲律賓用爛船伎倆，在仁愛礁長期非法坐灘耍賴。7月份，中方本著人道主義原則，就仁愛礁生活物資運補問題與菲方達成臨時性安排。中方的出發點是以負責任態度管控好海上分歧，推動南海局勢緩和降溫，可以說做到了仁至義盡，顯現了負責任大國的襟懷。



然而，菲律賓轉身就向中國捅刀子，反而更加咄咄逼人。僅8月份以來，派公務船騷擾鐵線礁海域；派飛機繞飛偷窺拍攝渚碧礁；派小型巡邏機滋擾黃岩島空域……而最直接的“碰瓷”，則是在仙賓礁附近海域，多次派船只惡意衝撞中方正常執法的海警船。菲律賓的意圖非常明顯，就是要變本加厲，蓄意激化局勢。



對菲方而言，這似乎是一本萬利的“生意”。成本無非是豁出去幾艘小船，萬一得手，那麼可以將仙賓礁變成第二個“仁愛礁”；即便不成功，也可倒打一耙，妄圖給中國栽贓“以大欺小”的罪名，同時自身還能樹立“敢碰硬”“敢出頭”的人設，用來當作向域外大國投懷送抱的投名狀與籌碼，並為謀劃再度提起所謂的“國際仲裁”造勢。



總結來看，菲律賓這段時間其實就幹了兩件事。一是持續向中國挑釁，二是不斷在拉攏域外勢力“刷紀錄”。繼4月份首次美菲日澳四方聯合軍演後，8月份又接連上演首次菲日雙邊聯合軍演、首次美菲澳加四方聯合軍演，德國防長也史上首次訪菲。這也助長了菲律賓的錯覺與幻想。菲律賓所作所為，迎合了西方大國重塑印太秩序的戰略意圖，其自身則是狐假虎威，夜郎自大，構設地區霸權的野心不斷膨脹。

