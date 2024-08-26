中評社北京8月26日電／網評：台灣司法審判讓人“拍案驚奇”



來源：大公報 作者：朱穗怡



台灣南投縣前縣長李朝卿涉貪被判刑逾400年，最近全案定讞。400年刑期是一個什麼概念？如果人的一輩子有100年，那400年就意味著要坐4輩子的牢。但我們都知道一個人衹有一輩子，而一輩子能否活到100歲也是未知之數，但台灣的法院作出如此超乎“常理”的判決，李朝卿的罪行到底有多麼“十惡不赦”？



據台灣檢察部門的調查，李朝卿被控在南投縣長任內利用台風“莫拉克”、台風“凡亞比”受災重建等111件工程機會，單獨或與他人共同收取回扣。南投地方法院一審認定，李朝卿犯罪所得總計1948萬元（新台幣，下同），犯貪污罪共計111罪，依“經辦公共工程收取回扣罪”判處有期徒刑30年，褫奪公權10年。李朝卿辯稱“遭人誣陷”不斷上訴。台灣“最高法院”二審認為，李朝卿違法收取廠商回扣，謀取私利，不僅有愧職守，背棄縣民的托付與期待，還視法律為無物，“敗壞官箴，莫此為甚”。除去已經定案的17罪以及4罪證據不足無法定罪，其餘90罪合併為81罪，分別依貪污治罪條例，判李5年6月至6年2月不等徒刑，累計刑度超過400年，並駁回李朝卿上訴，全案落幕。



李朝卿收受回扣，觸犯了貪污條例，當然應該受到法律的制裁，只是其貪污所得總計1948萬元，就被重判400年刑期，但台灣地區前領導人陳水扁貪污、受賄所得共2.79億元，是李朝卿不法所得的十幾倍，豈不是應該被判4000年？



陳水扁2008年5月卸任後因龍潭購地案、南港展覽館及元大併復華等弊案被起訴，法院最終以貪污、洗錢等罪合併判決陳水扁20年刑期定讞。2015年1月陳水扁因身體狀況不佳，獲法務部門批准暫時出獄，保外就醫。正是“一去不復返”，陳水扁連續獲得38次“保外就醫”延期，等於“被釋放”，其生活幾乎與平常人無異。其實，根據保外就醫的條件，陳水扁必須遵守“不進會場、不上台、不演講、不談政治、不接受採訪”等規定，但他視相關規定於無物，這些年來，不僅剪彩、演說、站台助選、主持廣播節目，還召開記者會為自己纏訟的“公務機要費弊案”喊冤，去年甚至上街為洗錢罪被判刑1年的兒子陳致中請願，已嚴重違反保外就醫的規定，本應立即返回監獄繼續服刑，民進黨當局法務部門竟然“睜一只眼、閉一只眼”，任由陳水扁肆意妄為。由此可以預料，陳水扁將會“無限期”獲得保外就醫延期，剩下的約13年刑期形同“作廢”。

