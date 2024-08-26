梁朝偉捐300萬作獎學金　冀關注弱勢兒童

梁朝偉向“鵬程奮進堅毅獎學金”捐贈三百萬元。/電視截圖 中評社香港8月26日電／大公報報導，香港兒科醫學會成立的“鵬程奮進堅毅獎學金”昨日（25日）舉行頒獎禮，向190名得獎兒童及青少年頒發獎學金，影帝梁朝偉出席並捐出300萬元作慈善用途，另捐出一幅已故法籍華裔藝術大師趙無極水墨畫作義賣，獲在場的小朋友親自繪制心意卡致謝。



梁朝偉表示，他見到去年衹有20位兒童獲獎，深感餘下逾百位參加的學童會感失望，於是今年決定私人加碼，捐出300萬，希望盡量滿足所有有需要的人，令今年獎學金名額增至190個。其中有20位兒童獲得“卓越成就獎學金”，每人獲得2萬元，當中包括為港出戰國際賽的年輕劍擊運動員及代表香港出戰巴黎殘奧的運動員。其餘170人獲“潛力發展獎學金”，每人獲得1.5萬元。梁朝偉捐出的畫作亦用作慈善拍賣，最後賣得300萬作下屆獎學金之用。



梁朝偉憶述有次為新戲做資料搜集時認識了一班兒科醫生，知道來自基層家庭或長期患病的兒童需要幫忙，去年起便參與活動以示支持。至於篩選過程，他表示一直都有跟負責的葉柏強醫生聯絡，透過他瞭解不同個案。



“每個個案都好難忘，多是家庭環境不好，身體又有病。希望透過我做一個帶頭作用，令更多人去關注和支持這班兒童。”梁朝偉表示，這些兒童及青少年家庭環境不佳，更有長期病患，需較一般人堅強努力，面對生活，他形容獎學金對得獎者是很大鼓勵，希望得獎者善用獎學金繼續追求夢想。



據悉，今屆獲得“卓越成就獎學金”的得獎者中，逾半是長期病患者或基層兒童，有45%有特殊教育需要的兒童；而獲得“潛力發展獎學金”的得獎者中，逾三成是長期病患者或基層兒童，逾六成是有特殊教育需要兒童。