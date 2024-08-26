“悟空”出海：海外人士感中國文化多元精彩

這是8月20日在杭州一家索尼門店拍攝的首款國產3A遊戲《黑神話：悟空》中悟空的形象海報。新華社發 中評社北京8月26日電／據新華社消息，備受全球玩家矚目的首款國產3A遊戲《黑神話：悟空》日前正式發布。精美絕倫的東方美學世界、精彩紛呈的中國神話故事、酣暢淋漓的遊戲體驗，這款遊戲為全球玩家帶來一場視覺與文化的雙重盛宴。從“悟空”成功出海的背後，海外人士看到了中國遊戲產業的巨大進步，感受到了中國文化的多元精彩，並對下一個“悟空”的誕生及更多中國文化產品走向世界充滿期待。



海外玩家為《黑神話：悟空》打call



中國遊戲產業的新突破



《黑神話：悟空》20日在全球電子遊戲分發平台Steam上線，同時在線人數超過200萬，成為一款“現象級”遊戲，一些評論認為它有望爭奪年度最佳遊戲。全球多國玩家和業界人士在接受新華社記者採訪時紛紛給出好評，認為遊戲美學設計出色，故事情節生動，沉浸體驗感十足。



“《黑神話：悟空》營造的世界美得令人窒息，是一場讓人嘆為觀止的視覺盛宴，呈現了令人印象深刻的中國神話故事。”過去幾天，IGN比盧荷遊戲網站主編夏克·斯泰赫曼一直在測評《黑神話：悟空》，直言自己“一刻也沒有感到無聊”。他說，自己特意選擇中文版進行遊戲，因為“中文語音演繹能讓我更沉浸在中國神話世界中”。



在21日開幕的德國科隆國際遊戲展上，《黑神話：悟空》成為與會者關注話題。參展的波蘭遊戲開發工作室Render Cube首席執行官達米安·希曼斯基告訴新華社記者：“對《黑神話：悟空》期待已久，這款遊戲動畫設計很棒，畫質一流，甚至遊戲中的霧氣都非常逼真。我知道這款遊戲基於孫悟空的傳說，期待在遊戲中瞭解更多中國故事和歷史。”



取材於《西游記》的《黑神話：悟空》被譽為首款國產3A遊戲。3A遊戲一般指高成本、高體量、高質量的單機遊戲作品，被認為是遊戲工業皇冠上的“明珠”。

