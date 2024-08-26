﻿陳茂波：港出口增長勢頭料可延續

上圖：陳茂波指香港經濟數據不乏較好的環節。圖為他早前出席中大創新展情況。下圖：陳茂波預料7月份出口數據可延續增長勢頭。（大公報） 中評社香港8月26日電／大公報報導，財政司司長陳茂波表示，市場近日對美國息率開始回落的期望再度升溫，但息率下調的影響仍需小心評估。而本港經濟數據不乏較好的環節，統計處將於本周公布的7月份出口數據，預料增長勢頭可以延續。



陳茂波昨日發表網志表示，外圍利率走勢一直牽動著環球資金流向及資產市場表現。美國聯邦儲備局為壓低通脹，自2022年3月開始的16個月內，將聯邦基金利率從近零水平，大幅調高到5.25厘至5.5厘水平。持續高企的利率，加上緊張的地緣政治局勢，以及今年多個地方舉行大選等因素，影響投資市場的風險胃納，也令一些市場的資產價格及資金流向受到頗大壓力。



他表示，市場自去年底一直憧憬美聯儲今年會多次減息，但至今未見有行動。不過，聯儲局官員近月的言論，令市場對美國息率開始回落的期望再度升溫。目前，投資者普遍預期今年底前，利率會下調。但他指出，息率何時下調和回落幅度，以及其對紓緩資產市場壓力和本地投資氣氛的影響，仍需小心評估。



陳茂波指出，本港整體出口已連續三個季度錄得按年上升，今年上半年升幅為12.2%，是2022年以來最好的上半年，出口狀況在多個主要市場持續改善。統計處將於本周公布7月的出口數據，他相信這增長勢頭可以延續。



零售銷售方面，他稱今年餘下時間有一連串盛事活動，加上美國減息可能令港元匯率稍為回軟，料會支持訪港旅客人數和消費。而市民就業收入持續增加，對消費意欲也應有所支撐。他預計今年餘下時間的經濟氣氛，將可維持平穩。