富權：“台南幫”再出事賴清德治絲益棼

中評社香港8月26日電／澳門新華澳報24日發表富權文章：“台南幫”再出事賴清德治絲益棼。以下為文章內容。



在一個星期內，“台南幫”連續出事，繼“行政院”前發言人陳宗彥、“交通部長”李孟諺先後“爆煲”後，作為賴清德的“嫡系”子弟、在台南市選出的“立委”林宜瑾，也因涉嫌詐領助理費，其在台北市的“國會”辦公室和台南市的服務處，都遭到檢調搜索，並被帶走十九人。檢調在偵訊後認為林宜瑾本人及其台南市服務處主任黃品瑜二人涉犯《貪污治罪條例》、偽造文書等罪嫌重大，諭令林宜瑾以一百萬元交保，限制出境、出海；而黃品瑜則羈押禁見獲准。民進黨廉政會主委邱駿彥昨日表示，廉政會將會在二十七日的例行會議討論是否立案，以及立案後如何處理。



今年五十四歲的林宜瑾，台南市人，是“野百合學運”世代，民進黨“新潮流系”成員，台南市人，曾任多屆台南市議會議員，也曾是代表“新潮流系”參選而當選的民進黨中常委，“野百合學運”校際代表，現任“立委”。林宜瑾是民進黨大型選舉造勢場合的主持人，每當各項公職選舉，必會看到她登台主持的身影，並因其主持風格有著強烈的陳菊的影子，而有“小花媽”之稱。



林宜瑾出事後，民進黨內外的第一反應，就是二零二六年台南市長選舉前的黨內派系鬥爭。因為她極力支持賴清德“台南幫”及“新潮流系”雙重“嫡系”子弟的林俊憲參選，而曾是“正國會”成員的陳亭妃也要參選，並因此而被要向賴清德獻上“投名狀”的“正國會”會長林佳龍開除出“會”。因而人們猜測，是陳亭妃以揭發林宜瑾，來清掃林俊憲的“外圍”，然後再“砌低”林俊憲。但此說遭到陳亭妃的否認，並聲稱“我沒那麼厲害”。



陳亭妃並非是“謙虛”，因為檢調所接收到的線索，都是林宜瑾辦公室及服務處的內部機密，作為與“新潮流系”水火不容的“正國會”的成員陳亭妃，是根本不可能窺知林宜瑾辦公室及服務處的機密，除非是陳亭妃派遣“臥底”潛伏進去，但似乎是沒有這個必要。



不過，“林宜瑾案”卻是有著許多巧合甚至是詭異之處。首先是人們津津樂道的“生日魔咒”。鄭文燦是在其五十七歲生日的當天（七月六日）被捕的；而林宜瑾的五十五歲生日是八月二十五日，與其被傳訊搜索僅有幾天之差。

