金正恩指導朝鮮無人機性能試驗

中評社北京8月26日電／據新華社轉朝中社26日報導，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩24日現場指導由朝鮮國防科學院無人機研究所組織進行的無人機性能試驗。



據報導，金正恩瞭解了該研究所最近研發的無人機，這些無人機擔負著在地面和海上攻擊敵方目標的使命。試驗期間，各種無人機沿著設定的不同航線飛行，正確識別並命中目標。



報導說，金正恩表示，研發不同類型的無人機並不斷提高其戰鬥性能是戰爭準備的重要部分。他要求加大無人機研發生產和戰鬥應用試驗力度，盡快將其配備人民軍部隊。