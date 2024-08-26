富權：陳亭妃將計就計將了賴清德一軍

中評社香港8月26日電／澳門新華澳報26日發表富權文章：陳亭妃將計就計將了賴清德一軍。以下為文章內容。



賴清德昨日回到其“本命區”台南市，先後到台灣首廟天壇與下大道良皇宮參香、揭匾，台南市長黃偉哲、議長邱莉莉與多名議員等人陪同，外界認為布局下屆台南市長黨內初選積極的林俊憲與陳亭妃，以及王定宇三名“立委”均到場。陳亭妃趁著賴清德“在場”的機會，狠狠地“將”了賴清德一“軍”，要他不要在二零二六年“九合一”大選之前，插手台南市長的黨內初選。



事緣於上週三的民進黨中常會，賴清德提醒黨內，此時不要談論縣市長選舉的問題，現在才二零二四年，談二零二六年縣市長選舉為時尚早，眼下最重要的是推動福國利民政策、幫助“國家”發展。



賴清德當時作出這樣的勸誡，是由於民進黨正在面臨“剪不斷，理還亂”的治絲益棼情景中。一方面，賴清德的三名“台南幫”陳宗彥、李孟諺和林宜瑾先後“出事”，嚴重打擊賴清德所謂“清正嚴明”的形象，而且也與“二零二六”大選有間接關係，尤其是林宜瑾是賴清德“欽定”的台南市長參選人林俊憲的支持者，因而民進黨內外有不少人猜度這是林俊憲的對手陳亭妃的“傑作”，但陳亭妃卻喊冤聲稱自己“沒有那麼厲害”；另一方面，隨著民進黨籍的高雄市長陳其邁和台南市長黃偉哲都面臨任期屆滿，民進黨必然會推出“新人”參選“接棒”，因為這兩個“直轄市”都是深綠“票倉”，民進黨提名者勝選機率極高，因而黨內欲參選者競爭激烈，其中高雄市長黨內初選進入“戰國七雄”的狀態，台南市長在兩大派系整併之下，變成“新潮流系”的林俊憲與脫離“正國會”的陳亭妃的“雄雌之爭”，兩人都已經各自整頓人馬捉對廝殺。



在此情況下，使得賴清德在上週三的中常會意有所指的要求“不要在現在這個時間點談論縣市長選舉的事情”，意圖先行壓下這股戾氣，再徐圖見機行事。



但這被“非賴系”認為是“緩兵之計”，要在逼停目前的競爭後，設法創造有利於“賴系”出線的機制。尤其是陳亭妃，擔心賴清德會“沒收”黨內初選，決定以“徵召”方式來提名台南市長參選人，自己已經佈局了十多年的規劃就將會落空。

