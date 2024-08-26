新地未來兩月將三盤齊發

來源：香港商報網 中評社香港8月26日電／香港商報網報導，減息預期升溫，地產商部署賣豪宅。新地（016）副董事總經理雷霆表示，美聯儲已發出明確信息，減息周期將會開始，無論對樓市用家及投資者都是很大的動力。新地未來兩個月將會“三盤齊發”，包括推出北角海璇II、元朗站The YOHO Hub II全新一座，以及啟德天璽‧天第1期。



其中，北角海璇II下周二（27日）起招標發售10夥，分布3座7至16樓的A及B室，實用面積1155至1492平方呎。發展方面採取每日招標及截標形式銷售。



至於宏安（1243）發展的鰂魚湧上車盤FINNIE，早前以價單形式首推60夥。宏安地產執行董事程德韻表示，FINNIE成功沽出47夥，佔可售單位近八成，套現逾2.8億元，其中1房單位全數沽清，當中亦有大手買家連購4夥，總成交價逾2700萬元。



FINNIE周三盡推所有單位



該盤加推3號價單，盡推項目所有單位，涉及22個單位，折售價由507.1萬至914.3萬元，折實呎價由20698至25118元，並敲定於下周三（28日）推售該批單位。另外，該盤特色戶招標沽出1夥，實用223平方呎，611萬元成交，呎價27399元。



二手樓市方面，中原地產十大屋苑錄得11宗成交，按周減少1宗，連續4周末錄得雙位數。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美聯儲將於下月議息，買家大多觀望，十大屋苑仍錄得雙位數成交量，表現已不錯。港島東有全新盤首輪開售，錄得理想銷情，可見購買力仍在，相信下月美聯儲正式減息後，積累的購買力將會釋放，樓市氣氛將會反彈。



美聯物業統計顯示，十大藍籌屋苑共錄得約12宗買賣成交，按周減少約14.3%，連續3個周末錄得雙位數，交投大致靠穩。而按十五大屋苑則錄得約13宗成交，按周跌約23.5%。