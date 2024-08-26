弱美元時代重臨　資金加快東移

美國債務黑洞龐大，美元兌主要貨幣全面下跌。（圖源：大公報） 中評社北京8月26日電／據大公報報導，美聯儲局主席鮑威爾強烈暗示下月減息，美匯指數應聲急跌至去年底的低位，人民幣等非美元貨幣隨之全面上升，預示弱美元時代重臨，將進一步吸引資金東移至亞洲市場，增配人民幣資產，外資大行最新報告亦看好中國股市。



美國向下修訂非農新增職位數目超逾80萬個，數量是15年來最大，即金融海嘯大爆發之後最大的調整，可見美股瘋漲只是表面風光，就業市場、實體經濟異常脆弱，而且迅速惡化之中，聯儲局主席鮑威爾認為調整貨幣政策時機已到，意味下月將會開啟減息大門，美元匯價應聲下跌，跌至100點大關邊緣，走勢岌岌可危，看來美元正踏上日圓大幅貶值之路，屆時通脹勢必會急速上升，並進一步衝擊企業業績、私人消費，美國經濟面臨更大危機，當前正是資金從美元資產大舉出逃的好時機。



美元取代日圓 成活躍沽空貨幣



目前美元跌勢逐步加劇，單是本月跌幅已超逾2%，從今年4月的年內高點計起，跌幅更逾5%，美元兌主要貨幣全面下跌，非美元貨幣匯價顯著回升，例如日圓兌美元從38年低位反彈，而歐元、英鎊兌美元分別創出逾一年及兩年高位。至於離岸人民幣匯價亦走強，兌美元已收復今年全部失地，轉跌為升。由於美國經濟疲弱，有持續減息空間，加上財赤債務高危與全球去美元化，對美匯構成巨大下行壓力，相信未來下跌幅度不下於日圓。在過去三年多，日圓合共大幅貶值近三成，結果重擊日本自身經濟，目前美國毫無疑問正步上日本後塵。



其實，除了因為減息救經濟的因素之外，市場對美匯長期看跌的另一重要因素，就是已超過35萬億美元的公共債務，每年債務利息負擔逾萬億美元，如此龐大債務黑洞，便要無止境增發新債務，加印更多鈔票，即是以債冚債。換言之，美國已墮入債務陷阱，大規模增加新債發售與鈔票供應量，後果十分嚴重，一方面會推高美國長債息率，拉升融資成本，衝擊實體經濟；另一方面則導致美元大幅貶值，加劇通脹上升壓力，甚至可能出現雙位數升幅的惡性通脹，最終陷入滯脹危機。